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Почему Анастасия Заворотнюк поздно обратилась к врачам: названа причина

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, которая сейчас, по информации росСМИ, находится в реанимации, обратилась к врачам слишком поздно.

Как пишет сайт «МК», актриса долго принимала симптомы рака за стресс и усталость.

«Основные симптомы — головные боли и рвота по утрам, которая приносит облегчение, долгое время списывались на отравление, стрессы и график», — отмечают журналисты.

Заворотнюк обратилась к врачам около полугода назад. Тогда в одной из московских клиник у нее диагностировали подозрение на глиому — это самая распространенная опухоль головного мозга.

Диагноз подтвердили. Заворотнюк провели химиолучевую терапию, но опухоль не реагировала. Тогда актриса решила продолжить лечение за рубежом — и тоже безрезультатно.

Опухоль увеличивалась, боли были невыносимыми, а обезболивающие не помогали. Об этом в конце июня врачам рассказала мать актрисы.

После этого Анастасия консультировалась в онкоцентре Блохина, с нейрохирургами в НИИ Бурденко. Все отвечали, что слишком поздно, возможен только паллиатив.

В результате Заворотнюк обратилась в частный онкоцентр. Там отметили и нарушение походки, и гормональные полноту и отеки — результат лечения. Актрисе посоветовали выбрать клинику для паллиатива.

В настоящий момент «няня Вика» в кругу родных в московской клинике в районе станции метро «Проспект мира». Врачи ввели ее в медикаментозную кому.

Интенсивное лечение прекращено. По слухам, Заворотнюк осталось жить считанные дни.

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