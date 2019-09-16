Слово сдержала: модель из Днепра снялась обнаженной на мосту (видео)

Украина

Модель из Днепра Анна Минюкова сдержала обещание раздеться для фотосессии на отремонтированном мосту в Днепре в том случае, если мэр города Борис Филатов выиграет пари с президентом Украины Владимиром Зеленским и откроет путепровод ко Дню города.

Об этом пишет Информатор.

Откровенный снимок, сделанный на обновленном мосту, модель опубликовала в Instagram.

Судя по ее же комментарию, она приняла во внимание ситуацию с пари и опять начала свою «игру». Также модель отметила, что, как оказалось, не все знают про кота Шредингера, поэтому от публичных комментариев воздержалась, чтобы кто-то в очередной раз не увидел подвоха в ее словах.

«Пари в силе. Насколько мне известно, будет собрана комиссия, которая и оценит качество ремонта. Мост и раньше несколько раз открывали и закрывали, поэтому будет правильнее дождаться официального вердикта. У меня есть свои соображения по этому вопросу, но пока я считаю неправильным их озвучивать. Моей целью было привлечь внимание к проблеме, и у меня это вышло. Теперь давайте дадим возможность сказать тем, у кого больше возможностей и полномочий для оценивания. На счет кота. Согласно современной копенгагенской интерпретации, кот, сидящий в ящике, и жив, и мертв одновременно. Так и спор на счет моста — выигран и проигран одновременно», — добавила Ася.

Напомним, во время визита в Днепр в июле Зеленский предложил Филатову пари, что если мост до 14 сентября не отремонтируют, то городской голова уйдет в отставку. Вскоре после этого к пари подключилась и Ася, пообещав, что выйдет на мост голой в случае выигрыша мэра.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 7 сентября, Борис Филатов открыл мост после капремонта, выиграв таким образом пари. Однако, позже в прокуратуре сообщили, что при проведении тендеров были допущены нарушения, в результате чего в мэрии Днепра прошли обыски, а семи чиновникам были объявлены подозрения. Сам Филатов сообщил, что службы мэрии сотрудничают со следствием, и «если кто-то виноват — ответит по закону».

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