«Море пива и никакого секса»: 95-летние близняшки Британии раскрыли секрет долголетия

Мир

В Великобритании самые пожилые близнецы Англии Лилан и Дорис, которым недавно исполнилось по 95 лет, поделились c местными жителями секретом долголетия.

Об этом пишет «Нож» со ссылкой на издание The People.

Сообщается, что Лил и Дорис родились в Кингс-Нортоне, Бирмингем, в 1924 году. 20 июля сестры отпраздновали 95-й День рождения, став самой старой парой близнецов в Великобритании. Отметить это историческое событие близнецы решили, создав профили в социальных Facebook, Instagram и Twitter. В течение нескольких месяцев сестры собрали тысячи поклонников и очаровали сердца людей по всему миру своим дружелюбием и харизмой.

Уникальных сестер пригласили в популярное ток-шоу на канале ITV, где они поделились секретом своего долголетия. Оказалось, что достичь успеха сестрам помогли две простые, но удивительные вещи.

«Никакого секса и много Guines», — рассказали близняшки.

На вопрос о том, почему именно воздержание от секса является ключом к долголетию, Дорис ответила просто: «Ну, у меня же нет мужа!».

Несмотря на длительное отсутствие секса, Дорис все же успела завести пятерых детей. Теперь у нее 13 внуков и 19 правнуков. У Лилиан же, хоть она и была замужем 65 лет, детей нет.

Хотя близнецы долгое время физически не занимались сексом, это не означало, что они совсем о нем не думали. Старушки шутя признались, что мечтали о ночи с популярным актером Джейсеном Стейтемом, о любви к которому сестры не раз рассказывали в своих социальных сетях.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что излишняя физическая активность (к которой с некоторой натяжкой можно отнести и секс) укорачивает жизнь женищины. К такому выводу в отношении женщин пришли голландские ученые из Медицинского центра Маастрихтского университета. Они выяснили, что женщины, которые физически активны более одного часа в день, реже доживают до 90 лет, чем дамы, ограничивающие свои тренировки 30−60 минутами. За период проводившихся наблюдений из нескольких тысяч наблюдаемых до 90-летия дожили 34% женщин и 17% мужчин.

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