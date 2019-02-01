Излишняя физическая активность пожилых женщин укорачивает им жизнь, — исследование

Здоровье

Излишняя физическая активность укорачивает жизнь. К такому выводу в отношении женщин пришли голландские ученые из Медицинского центра Маастрихтского университета, пишет health.info.

Заключение ученых базируется на данных 20-летних наблюдений за почти 8 тысячами мужчин и женщин в возрасте от 60 лет.

«Излишняя активность мешает достичь долголетия. Женщины, которые физически активны более одного часа в день, реже доживают до 90 лет, чем дамы, ограничивающие свои тренировки 30−60 минутами», — констатировали авторы исследования.

За период проводившихся наблюдений из нескольких тысяч наблюдаемых до 90-летия дожили 34% женщин и 17% мужчин.

Тщательно изучив нюансы жизни этих добровольцев, научные специалисты выяснили, что женщинам для продления жизни достаточно поддерживать себя во взрослом возрасте в стабильном весе, иметь уровень физической активности в объеме час в день и не торопиться превышать это время.

В свою очередь, мужчинам для достижение долголетия заниматься спортом следует по принципу «чем больше — тем лучше».

«Мужчины, тренирующиеся более получаса в день, на 34% повышали свои шансы на 90-летний юбилей. Те, кто занимался еще больше — более 90 минут в день — становились еще здоровее, и их шансы дожить до 90 лет увеличивались на 39%. Но у женщин наблюдалась иная картина: излишняя физическая активность изнуряет их организм и ведет к укорочению жизни», — резюмировали исследователи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», достигший в мае 2018 года одесский дерматовенеролог Петр Асланович Петросян считает, что секретом долголетия можно считать труд. «Нужно просто трудиться, помогать людям, никому не желать зла, радоваться жизни, постоянно интересоваться новым. Одним словом — делать собственную жизнь самому», — заявил юбиляр.

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