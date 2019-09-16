В Кабмине прокомментировали возможность получения кредитов от МФВ

Украина

Кабинет министров не намерен прекращать сотрудничество с Международным валютным фондом и рассчитывает, что работа с ним по новой программе с начнется еще до конца года. Об этом в ходе брифинга по результатам заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы ожидаем, что она может быть начата в конце года», — сказал он.

Начало программы предусматривает получения Украиной новых кредитов от Фонда.

Министр финансов Оксана Маркарова добавила, что о параметрах программы говорить пока преждевременно.

«Мы сообщим, как только эта программа будет утверждена», — сказала глава Минфина.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 12 сентября. Она сосредоточится, в частности, на обсуждении финансовой политики Украины, намерений нового правительства, а также создания эффективной антикоррупционной системы. По информации Bloomberg, Украина собирается договориться с Международным валютным фондом о новой программе в размере около $ 5 млрд.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр экономики Оксана Маркарова заявила, что новый Кабинет министров будет работать над тем, чтобы программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) стала последней. В частности, министр полагает, что программа станет длиннее предыдущих, но при этом, вероятно, будет последней.

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