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На скандальной стройке в Киеве избили женщину-волонтера: сеть вскипела (фото)
В Киеве один из охранников скандальной стройки в районе Протасового Яра ударил фронтового волонтера Юлию Кононенко, которая вместе с единомышленниками пытается не допустить вырубку зеленых насаждений застройщиком из Днепра.
«Четыре дня тому назад на Протасовом Яру появились новые титушки, которые с первого дня вели себя агрессивно в отношении всех, кто проходил мимо них. Сегодня ситуация не сталиа исключением, но в этот раз титушня от слов перешла к делу. „Боец“, как и его „коллеги“, запарковал авто в зеленой зоне. На очередное замечание он начал угрожать моей маме, а потом схватил ее за куртку. Пытаясь вырваться, она инстинктивно дала ему пощечину. После этого выродок ударил ее в лицо. Да так, что она отлетела на несколько метров», — пишет в социальных сетях сын волонтера Александр Бабашкин, публикующий на своей страничке фото напавшего и его мамы с травмой.
Это ЧП вызвало значительный резонанс. Так, отреагировали на инцидент в Фонде Дианы Макаровой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черкассах сожгли авто секретаря горсовета Ярослава Нищика, помогавшему волонтерам. Его минивен буквально накануне вернулся из поездки на восток Украины.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!