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Происшествия

На скандальной стройке в Киеве избили женщину-волонтера: сеть вскипела (фото)

9:50 16 сентября 2019 271
Боксерские перчатки
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве один из охранников скандальной стройки в районе Протасового Яра ударил фронтового волонтера Юлию Кононенко, которая вместе с единомышленниками пытается не допустить вырубку зеленых насаждений застройщиком из Днепра.

«Четыре дня тому назад на Протасовом Яру появились новые титушки, которые с первого дня вели себя агрессивно в отношении всех, кто проходил мимо них. Сегодня ситуация не сталиа исключением, но в этот раз титушня от слов перешла к делу. „Боец“, как и его „коллеги“, запарковал авто в зеленой зоне. На очередное замечание он начал угрожать моей маме, а потом схватил ее за куртку. Пытаясь вырваться, она инстинктивно дала ему пощечину. После этого выродок ударил ее в лицо. Да так, что она отлетела на несколько метров», — пишет в социальных сетях сын волонтера Александр Бабашкин, публикующий на своей страничке фото напавшего и его мамы с травмой.

Это ЧП вызвало значительный резонанс. Так, отреагировали на инцидент в Фонде Дианы Макаровой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черкассах сожгли авто секретаря горсовета Ярослава Нищика, помогавшему волонтерам. Его минивен буквально накануне вернулся из поездки на восток Украины.

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