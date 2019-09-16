Придется принимать непопулярные решения: журналист указал на серьезную проблему Зеленского

Украина

Президент Владимир Зеленский собрал в своих руках все рычаги управления страной, но нет уверенности, что он будет принимать решения в интересах страны, а не ради повышения собственной популярности. Об этом заявил журналист Павел Казарин.

«У президента моей страны на руках флэш-рояль. Он контролирует парламент, у него ручной Кабмин, ему подчиняются все силовики и ЦИК. Украинская оппозиция ни на что не влияет. Если король решит ездить голышом по улицам, ему некому будет об этом сказать», — констатирует журналист в своем видеоблоге в Facebook.

Казарин напомнил, что Зеленский так и не разъяснил, какого будущего он хочет для Украины и готов ли он принимать малопопулярные решения. «Еще год назад он выступал на сцене, и никого не волновали его политические взгляды. Я даже не уверен, что они у него были… Но моя страна ведет войну. Чтобы победить в этой войне — нужно принимать непопулярные решения. А президент моей страны привык нравиться людям. И я не знаю, готов ли он меняться», — добавил журналист.

Напомним, ранее стало известно, какие приоритеты новая власть выбрала в главной финансовой смете страны.



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