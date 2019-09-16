У Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

Шоу-бизнес

Состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, которая впала в кому, остается крайне тяжелым. У нее развилась пневмония и другие осложнения. Как сообщает телеграм-канал Mash, у Заворотнюк началась полиорганная недостаточность.

Напомним, у Анастасии Заворотнюк примерно год назад диагностировали рак мозга. Она лечилась в польской клинике, но терапия не принесла ожидаемого результата. Сейчас актриса находится в частной онкологической клинике в Москве. Возле нее дежурят мать и муж Петр Чернышов. Родные состояние актрисы не комментируют. Как сообщил концертный директор актрисы Стас Христов, который ранее опровергал болезнь Заворотнюк, ему запретили говорить об этом.

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подробно рассказал о состоянии Заворотнюк.

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