Осталось несколько дней: известный продюсер рассказал о состоянии Заворотнюк

Шоу-бизнес

Поклонники известной актрисы Анастасии Заворотнюк, которую ввели в медикаментозную кому, очень переживают за ее состояние. Пока представители «Моей прекрасной няни» неубедительно опровергают слухи о страшной болезни, в сети появляются все новые подробности состояния артистки и комментарии коллег.

Продюсер Андрей Разин, подтвердивший раньше диагноз Заворотнюк, рассказал о ее состоянии. В интервью изданию КП.ру он сказал, что общался с врачами, которые ведут Заворотнюк, и поделился неутешительным прогнозом. Он говорит, что спасти актрису невозможно.

«Она сейчас в коме, без сознания, никого туда не допускают, кроме мужа. Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил — можно навестить? Говорят, нет — мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны.

Конечно, семья Анастасии скрывает, не хочет, чтобы их беспокоили в такой момент. К тому же, она изменилась — никто не узнает. Помните Жанну Фриске? Такая же ситуация. Белоусов выглядел лучше, потому что у него все молниеносно случилось. А когда это продолжается несколько месяцев, и здоровье продолжает ухудшаться…", — рассказал Андрей Разин.

Он также поделился, что о болезни Анастасия узнала примерно полгода назад. Якобы ей поставили такой же диагноз, как Дмитрию Хворостовскому и Жанне Фриске — редкий вид рака мозга — глиобластома.

Продюсер считает, что здоровье актрисы подкосили стрессы и процедура омоложения стволовыми клетками.

«Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: „Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь — за ней будущее“. Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми», — рассказал Разин.

Напомним, росСМИ сообщили, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало. У нее начался отек мозга. Она находится в реанимации одной из Московских клиник.

Ни актриса, ни ее муж Петр Чернышев слухи о болезни не комментируют. Не появляются и новые публикации на их страницах в соцсетях.

Концертный директор Анастасии Стас Христов заявил, что сообщения о болезни не соответствуют действительности. Якобы актриса сейчас за границей. А на вопрос о здоровье написала смс: «Бред! Отстань».

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