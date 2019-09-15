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Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому

16:16 15 сентября 2019 1197
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая находится в реанимации одной из московских клиник, впала в кому.

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Ранее актрису ввели в медикаментозный сон, но сейчас он перешел в глубокую кому, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что состояние Заворотнюк оценивается как крайне тяжелое. Но, по данным канала, вопрос об операции все еще решается. Ранее же врачи заявляли, что делать операцию актрисе нельзя.

Друзья Заворотнюк рассказали журналистам, что связались с ее близкими и предложили помощь. «Они сказали: «Чем тут поможешь? Надо молиться!» — цитирует друзей актрисы «Комсомольская правда».

Напомним, что, по данным СМИ, у Заворотнюк последняя стадия рака мозга. Актрису подключили к аппарату ИВЛ.

Звезда «Моей прекрасной няни» находится в частной клинике, где ей предложили паллиативную помощь.

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