Общество и люди

Беби-бокс для новорожденных увеличили в два раза: чем теперь порадуют молодых родителей (фото)

В наборы для новорожденных, которые начали выдавать молодым родителям год назад, включили новые предметы, увеличив их количество с 30 до 70.

Как сообщают в Миннсоцполитики, в набор дополнительно включили, в частности, новую одежду для малышей (распашонки, беретик, «царапки», слюнявчик, комбинезон-трансформер демисезонный), полуодеяло, развивающие игрушки для стимулирования зрительных, слуховых, тактильных ощущений и двигательных навыков, мягкую книгу с высокой контрастностью изображения, многофункциональный развивающий коврик, средства гигиены для новорожденного (крем под подгузник, ватные гигиенические палочки, мыло для стирки детских вещей, расческа для волос, губка для купания, а также средства для мамы — прокладки гигиенические и послеродовые.

«С 1 сентября 2018 года пакет малыша получили свыше 289 тысяч родителей новорожденных, что составляет 97% от количества родившихся», — сообщают в министерстве.

Эксклюзивный материал о государственной помощи «Увеличилась помощь семьям с детьми: кому и на сколько» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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