Деньги

Увеличилась помощь семьям с детьми: кому и на сколько

Закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год предусматривает увеличение прожиточного минимума с 1 июля (см. таблицу 1). Мы уже рассказали, как затейливо в связи с этим выросли пенсионные выплаты в нынешнем месяце. Однако в связи с ростом прожиточного минимума в стране увеличились еще некоторые выплаты и стандарты. Например, пособия семьям с детьми.

Одноразовую помощь при рождении ребенка выдают на протяжении трех лет

Отметим, что прожиточный минимум используется все более обширно. Причем не только в пенсионной сфере. Есть много других областей его применения. Например, исходя из прожиточного минимума, рассчитываются выплаты семьям с детьми и алименты. Но обо всем по порядку…

Напомним, что у нас в стране существует несколько видов поддержки таких семей. Первый, наиболее популярный и самый значительный вид выплат, — помощь при рождении ребенка. С 2014 года сумма этого пособия стала единой для всех. В настоящее время общая сумма помощи при рождении ребенка составляет 41 тысячу 280 гривен на каждого новорожденного.

Она утверждена в фиксированном размере и с 1 июля не поменяется. Также эта сумма не зависит от количества детей в семье. То есть при появлении на свет двойни помощь будет назначаться на каждого ребенка — по 41 тысяче 280 гривен. В общей сложности семье выплатят 82 тысячи 560 гривен. Это пособие выплачивают частями: сразу после рождения малыша семья получит разовую сумму — 10 тысяч 320 гривен. Остальные деньги — 30 тысяч 960 гривен — выплачиваются в течение следующих 36 месяцев равными частями — по 860 гривен в месяц. Таким образом, одноразовую помощь выдают на протяжении трех лет.

А вот остальные виды государственной помощи семьям с детьми, во-первых, привязаны к прожиточному минимуму, во-вторых — зависят от доходов семьи. Поэтому в июле они увеличились (см. таблицу 2).

Начнем с того, что в июле вырастет минимальный размер пособия по беременности и родам незастрахованным лицам, которое в нашей стране получают около 245 тысяч человек.

Важно знать, что на прошлой неделе Кабинет министров Украины принял постановление, которое дало зеленый свет реализации (пока — в качестве эксперимента) проекту #еМалятко: теперь у родителей появится возможность получить 10 важнейших государственных услуг, связанных с рождением ребенка, по одному запросу. Причем не выходя из роддома.

По желанию услугу можно будет получить также в ЦНАП, в органе государственной регистрации актов гражданского состояния и, конечно, онлайн.

Перечень услуг 10-в-1: государственная регистрация новорожденного;

определение происхождения (родителей, которые пребывают в браке или без) ребенка;

регистрация места жительства;

назначение помощи при рождении ребенка;

назначение помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

внесение сведений о ребенке в Реестр пациентов, который ведется в центральной базе данных электронной системы здравоохранения;

регистрация в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов;

выдача удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

определение принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины;

внесение информации о новорожденном ребенке в Единый государственный демографический реестр с присвоением уникального номера записи в нем.

Внедрение проека #еМалятко позволит упростить процедуру получения этих услуг, поскольку вместо 37 необходимых для этого документов понадобится только одно заявление.

Если эксперимент признают удачным, впоследствии этот порядок должен быть утвержден законом.

Помощь назначается опекунам или попечителям на год

Также существует такой вид помощи, как помощь одиноким матерям. На нее имеют право:

одинокие матери и одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или она сделана в установленном порядке по указанию матери (отца, усыновителя);

мать или отец детей в случае смерти одного из родителей, которые не получают на них пенсию при потере кормильца или социальную пенсию.

В то же время, если одинокая мать, одинокий усыновитель, мать или отец в случае смерти одного из родителей зарегистрировали брак, за ними сохраняется право на получение пособия на детей, родившихся или усыновленных до брака, если такие дети не были усыновлены новым мужем или женой.

Максимальный размер этого пособия составляет 100 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Однако реальный ее размер и выплата как раз зависит от доходов семьи. А точнее, сумма пособия составляет разницу между среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев и максимальным размером (то есть 100 процентами прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста).

Объясним на примере. Одинокая неработающая мама воспитывает семилетнего малыша. То есть семья состоит из двух человек. Женщина на протяжении последних шести месяцев получает пособие по безработице — 1600 гривен. Таким образом, совокупный среднемесячный доход этой семьи составляет 1600 гривен, а совокупный доход в расчете на человека — 800 гривен. Это и есть фактический доход на одного члена семьи. Размер же помощи — разница между 100 процентами прожиточного минимума и этими 800 гривнями.

Прожиточный минимум для семилетнего ребенка с июля увеличится с 2027 до 2118 гривен. Таким образом, чтобы вычислить размер помощи, нам нужно вычесть 800 гривен (фактический доход ребенка) из 2118 гривен:

2118 гривен — 800 гривен = 1318 гривен.

До июля семья имела право на помощь в размере 1227 гривен.

Кстати, точно так же рассчитывается и размер помощи на детей, у которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов — она тоже назначается только с учетом доходов семьи. Но ее максимальный размер составляет не 100, а только 50 процентов прожиточного минимума.

Существует и такой вид выплат, как помощь на детей, которые находятся под опекой или попечительством, до исполнения ими 18 лет. Такая помощь назначается на ребенка, имеющего статус сироты или оставленного без родительского попечения вследствие смерти отца и матери, лишения их родительских прав или же болезни.

Помощь выплачивается опекунам либо попечителям и составляет два прожиточных минимума на ребенка соответствующего возраста.

Если ребенку также назначены пенсия, стипендия, алименты, государственное пособие, то помощь составляет разницу между двумя прожиточными минимумами для детей соответствующего возраста и размером получаемых им пенсии, стипендии, алиментов, государственного пособия.

Помощь назначается опекунам или попечителям на год. И при этом при расчете совокупного дохода семьи она не учитывается в доходах ребенка.

Кроме того, к прожиточному минимуму у нас привязан и размер алиментов. Так, минимальный гарантированный размер составляет 50 процентов прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. Минимальный рекомендованный (если у плательщика есть достаточный доход) — 100 процентов прожиточного минимума. Ну, а максимальный размер алиментов — десять прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

Прожиточный минимум используется для определения уровня дохода людей, у которых нет четко определенного заработка

Следует также напомнить, что прожиточный минимум используется и в программе субсидий. Так, размер субсидии рассчитывается по формуле: среднемесячный доход семьи делится на количество зарегистрированных жителей. Полученный результат делится на средний размер прожиточного минимума (который в июле увеличится с 1853 до 1936 гривен). И далее делится на базовый коэффициент 2 и умножается на 15 процентов.

Кроме того, прожиточный минимум используется для определения уровня дохода людей, у которых нет четко определенного заработка.

Например, при назначении субсидий безработным, которые стоят на учете в центре занятости и получают пособие по безработице, учитывается фактический размер их доходов.

А вот для тех, кто стоит на учете в центре занятости, но не получает пособие по безработице, доход учитывается в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в июле вырастет с 1921 до 2007 гривен. Также этот прожиточный минимум используется для определения доходов студентов дневной формы обучения.

Кроме того, для тех, кто не работает и не состоит на учете в центре занятости, доход будет учтен в размере двух прожиточных минимумов для трудоспособных. С июля эта сумма увеличится с 3842 до 4014 гривен.

Еще одна область применения прожиточного минимума в программе субсидий — для определения дохода предпринимателей, находящихся на упрощенной системе:

для предпринимателей — плательщиков единого налога первой группы — в совокупный доход за каждый месяц учитываются два размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (эта сумма вырастет в июле с 3842 до 4014 гривен);

для предпринимателей — плательщиков единого налога второй группы — три размера прожиточного минимума (увеличится с 5763 до 6021 гривни);

для предпринимателей — плательщиков единого налога третьей и четвертой группы — учитываются четыре размера прожиточного минимума (вырастет с 7684 до 8028 гривен).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что увеличение с 1 июля прожиточного минимума связано с инфляцией и согласно Закону о госбюджете должно быть проведено до конца года еще два раза.



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