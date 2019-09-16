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В частной клинике Херсона пациентке случайно "оторвали" голову: пришивали 12 часов
Жительница Херсона решила пройти курс лечения против остеохондроза в одной из местных частных клиник. В итоге после двух месяцев «терапии» и регулярного растяжения шейного отдела 69-летняя пациентка оказалась на операционном столе с переломами двух шейных позвонков и разрывами связок.
Спасать незадачливую пациентку пришлось нейрохирургам из Херсонской областной клинической больницы. МРТ подтвердило, что у женщины были сломаны первый и второй шейные позвонки и разорваны связки, которыми голова крепится к верхнешейному отделу позвоночника.
«Жизнь пациентки буквально „висела на волоске“, — констатировали нейрохирурги. — В любую минуту могло произойти смещение зубовидного отростка второго шейного позвонка с повреждением жизненно-важных центров ствола головного мозга».
Остеопороз у пациентки не позволял надеяться на удачное сживление позвоночника «малой кровью». В итоге женщине была проведена двухэтапная операция. На первом этапе были вправлены вывихнутые позвонки, ствол головного мозга и спинной мозг освободили от компрессии. На втором этапе были вживлены титановые конструкции. В ходе операции окципитоспондилодеза титановыми системами было зафиксировано правильное положение головы по отношению к позвоночнику, и предотвращено повреждение спинного и головного мозга.
Операция прошла успешно, уже на следующий день женщина была в состоянии привстать, а через 12 дней при выписке из отделения могла свободно ходить. В настоящее время пациентка проходит дальнейшую реабилитацию по месту жительства.
Напомним, ранее хирурги провели уникальную операцию на открытом сердце беременной.
Фото neuro.ks.ua
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