24.65 / 24.92 27.16 / 27.58
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

В частной клинике Херсона пациентке случайно "оторвали" голову: пришивали 12 часов

12:21 16 сентября 2019 79
операция
Инф. «ФАКТОВ»

Жительница Херсона решила пройти курс лечения против остеохондроза в одной из местных частных клиник. В итоге после двух месяцев «терапии» и регулярного растяжения шейного отдела 69-летняя пациентка оказалась на операционном столе с переломами двух шейных позвонков и разрывами связок.

Спасать незадачливую пациентку пришлось нейрохирургам из Херсонской областной клинической больницы. МРТ подтвердило, что у женщины были сломаны первый и второй шейные позвонки и разорваны связки, которыми голова крепится к верхнешейному отделу позвоночника.

шея

«Жизнь пациентки буквально „висела на волоске“, — констатировали нейрохирурги. — В любую минуту могло произойти смещение зубовидного отростка второго шейного позвонка с повреждением жизненно-важных центров ствола головного мозга».

Остеопороз у пациентки не позволял надеяться на удачное сживление позвоночника «малой кровью». В итоге женщине была проведена двухэтапная операция. На первом этапе были вправлены вывихнутые позвонки, ствол головного мозга и спинной мозг освободили от компрессии. На втором этапе были вживлены титановые конструкции. В ходе операции окципитоспондилодеза титановыми системами было зафиксировано правильное положение головы по отношению к позвоночнику, и предотвращено повреждение спинного и головного мозга.

шея

Операция прошла успешно, уже на следующий день женщина была в состоянии привстать, а через 12 дней при выписке из отделения могла свободно ходить. В настоящее время пациентка проходит дальнейшую реабилитацию по месту жительства.

Напомним, ранее хирурги провели уникальную операцию на открытом сердце беременной.

Фото neuro.ks.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер