Происшествия

В Киеве по горячим следам поймали банду серийных грабителей с битами (фото)

В Киеве банда грабителей с битами в течение нескольких часов напала на два торговых заведения, повредив имущество и забрав деньги из касс. Ранее в Деснянском районе столицы ограбили ювелирный магазин.

Как сообщили в полиции Киева, ограбления на улице Тичины и на Русановском бульваре произошли с интервалом в два часа. В первом случае грабители забрали у кассира четыре тысячи гривен выручки, во втором их добычей стали порядка семи тысяч гривен. Также было повреждено имущество этих торговых заведений.

По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, пострадавшие, которые описывали нападавших, дали похожие приметы злоумышленников. Вскоре их автомобиль был замечен на Броварском проспекте. Когда машину остановили, в салоне находились пять мужчин, которых в последствии опознали пострадавшие.

Все они — киевляне в возрасте от 20 до 44 лет. Трое ранее были судимы за кражи. В полиции не исключают, что злоумышленники могут быть причастными к совершению аналогичных преступлений в Днепровском и Дарницком районах столицы.

Суд отправил преступную пятерку под стражу. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области правоохранители задержали банду, которая в августе этого года ограбила дом предпринимателей в Иванковском районе Киевской области. Выясняя, где находятся ценности, нападавшие угрожали своим жертвам утюгом, а хозяину дома прострелили ногу.



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