Бесплатно обследоваться в Киеве можно до 20 сентября: адреса

Здоровье и медицина

С 17 по 20 сентября в Киеве можно бесплатно пройти экспресс-диагностику. Медпункты работают во всех районах и находятся, как правило, в помещениях центров оказания услуг, службы соцзащиты, аптеках, амбулаториях… В рамках проекта «Врач в вашем доме» каждый может бесплатно провериться в своем районе — поближе к месту жительства. На минувшей неделе так обследовались 1305 киевлян. А всего на диагностике побывали 97 250 столичных жителей. Напомним, в понедельник, 16 сентября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит хирург-эндокринолог Андрей Коваленко.

Кроме того, мультидисциплинарные бригады в составе семейного врача и узкопрофильных специалистов 62 раза выезжали к людям, которые не могут добраться в медучреждения самостоятельно. В рамках проекта к таким гражданам врачи приезжали 6 357 раз.

Экспресс-обследования дают возможность выявить первичные признаки проблем со здоровьем. Специалисты не только проведут быстрые тесты, но и при необходимости проконсультируют пациентов. Чтобы привести организм в норму, человеку прежде всего нужно следить за весом. Диетологи и медики рекомендуют придерживаться правильного пищевого поведения, употреблять витамины и минералы, регулировать эмоциональное напряжение, бывать больше на свежем воздухе, регулировать режим бодрствования и сна, физические нагрузки. «ФАКТЫ» уже рассказывали о механизме похудения без диет.

Семейный врач поможет справиться с проблемами, наладить жизненный ритм, при необходимости назначит дополнительные обследования, лечение, чтобы, скажем, снизить уровень сахара в крови, не получить ожирение и т. д. Главное — захотеть измениться, чтобы добиться правильного результата. По крайней мере, сначала следует пройти первичное экспресс-тестирование, которое на этой неделе проводится по адресам (как правило, часы работы с 11:00 до 14:00):

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

17−20 сентября — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

17 сентября — улицы Срибнокильская, 20 В, аптека «Фармсоюз», Бориспольская, 34 (аптека № 56);

18 сентября — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

19 сентября — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

20 сентября — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

17 сентября — проспект Маяковского, 47;

18 сентября — 09:00—12:00 — улица Шолом-Алейхема, 18 (возле бювета на пересечении улиц Драйзера и Бальзака);

— улица Шолом-Алейхема, 18 (возле бювета на пересечении улиц Драйзера и Бальзака); 19 сентября — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

17 сентября — улицы Пражская, 34а, амбулатория № 3 («Первая пекарня твоего города»), Раисы Окипной, 9 (аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77); 10:00—13:00 — бульвар Перова, 15, аптека № 79 «Фармация»;

— бульвар Перова, 15, аптека № 79 «Фармация»; 18 сентября — улицы Пражская, 34а, амбулатория № 3 (учреждение быстрого питания), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины), 14:00—16:00 — улицы Пожарского, 8а, жэо № 402;

— улицы Пожарского, 8а, жэо № 402; 19 сентября — улицы Пражская, 34а, амбулатория № 3 («Первая пекарня твоего города»), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 13а, жэо № 404;

20 сентября — улицы Новаторов, 4, амбулатория № 4, Миропольская, 1 (аптека № 77);

Оболонский район

17 сентября — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55;

18 сентября — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;

19 сентября — улица П. Панча, 7-б (центр занятости);

20 сентября — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты).

Печерский район

17 сентября — улица Подвысоцкого, 4а;

18−20 сентября — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;

Подольский район

17 сентября — улицы Кирилловская, 107, амбулатория № 4, Мостицкая, 9, амбулатория №№ 6,7;

18 сентября — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

19 сентября — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

20 сентября — улица Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

18 и 20 сентября — 9:00—12:00 — проспект Победы, 97, 148/1 ( 11:00—14:00 — аптека № 78);

Соломенский район

17 сентября — проспект Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), бульвар Гавела, 83а (территориальный центр соцобслуживания);

18 сентября — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;

19 сентября — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;

20 сентября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

17 сентября — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

18 сентября — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

19 сентября — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3;

20 сентября — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

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