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Бесплатно обследоваться в Киеве можно до 20 сентября: адреса
С 17 по 20 сентября в Киеве можно бесплатно пройти экспресс-диагностику. Медпункты работают во всех районах и находятся, как правило, в помещениях центров оказания услуг, службы соцзащиты, аптеках, амбулаториях… В рамках проекта «Врач в вашем доме» каждый может бесплатно провериться в своем районе — поближе к месту жительства. На минувшей неделе так обследовались 1305 киевлян. А всего на диагностике побывали 97 250 столичных жителей. Напомним, в понедельник, 16 сентября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит хирург-эндокринолог Андрей Коваленко.
Кроме того, мультидисциплинарные бригады в составе семейного врача и узкопрофильных специалистов 62 раза выезжали к людям, которые не могут добраться в медучреждения самостоятельно. В рамках проекта к таким гражданам врачи приезжали 6 357 раз.
Экспресс-обследования дают возможность выявить первичные признаки проблем со здоровьем. Специалисты не только проведут быстрые тесты, но и при необходимости проконсультируют пациентов. Чтобы привести организм в норму, человеку прежде всего нужно следить за весом. Диетологи и медики рекомендуют придерживаться правильного пищевого поведения, употреблять витамины и минералы, регулировать эмоциональное напряжение, бывать больше на свежем воздухе, регулировать режим бодрствования и сна, физические нагрузки. «ФАКТЫ» уже рассказывали о механизме похудения без диет.
Семейный врач поможет справиться с проблемами, наладить жизненный ритм, при необходимости назначит дополнительные обследования, лечение, чтобы, скажем, снизить уровень сахара в крови, не получить ожирение
Голосеевский район (
- 17−20 сентября — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
- 17 сентября — улицы Срибнокильская, 20 В, аптека «Фармсоюз», Бориспольская, 34 (аптека № 56);
- 18 сентября — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);
- 19 сентября — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
- 20 сентября — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);
Деснянский район
- 17 сентября — проспект Маяковского, 47;
-
18 сентября —
09:00—12:00— улица Шолом-Алейхема, 18 (возле бювета на пересечении улиц Драйзера и Бальзака);
-
19 сентября —
10:00—14:00— проспект Маяковского, 73;
Днепровский район
-
17 сентября — улицы Пражская, 34а, амбулатория № 3 («Первая пекарня твоего города»), Раисы Окипной, 9 (аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77);
10:00—13:00— бульвар Перова, 15, аптека № 79 «Фармация»;
-
18 сентября — улицы Пражская, 34а, амбулатория № 3 (учреждение быстрого питания), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины),
14:00—16:00— улицы Пожарского, 8а, жэо № 402;
- 19 сентября — улицы Пражская, 34а, амбулатория № 3 («Первая пекарня твоего города»), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 13а, жэо № 404;
- 20 сентября — улицы Новаторов, 4, амбулатория № 4, Миропольская, 1 (аптека № 77);
Оболонский район
- 17 сентября — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55;
- 18 сентября — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;
- 19 сентября — улица П. Панча, 7-б (центр занятости);
- 20 сентября — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты).
Печерский район
- 17 сентября — улица Подвысоцкого, 4а;
- 18−20 сентября — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;
Подольский район
- 17 сентября — улицы Кирилловская, 107, амбулатория № 4, Мостицкая, 9, амбулатория №№ 6,7;
- 18 сентября — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
- 19 сентября — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
- 20 сентября — улица Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;
Святошинский район
-
18 и 20 сентября —
9:00—12:00— проспект Победы, 97, 148/1 ( 11:00—14:00— аптека № 78);
Соломенский район
- 17 сентября — проспект Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), бульвар Гавела, 83а (территориальный центр соцобслуживания);
- 18 сентября — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;
- 19 сентября — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;
- 20 сентября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);
Шевченковский район (прием
- 17 сентября — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
- 18 сентября — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;
- 19 сентября — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3;
- 20 сентября — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.
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