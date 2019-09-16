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Украину наводнили фальшивые 500-гривневые купюры: в Нацбанке рассказали, как отличить подделку (видео)
В августе-сентябре 2019 года Национальный банк зафиксировал рост изъятий из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года. Ранее, подведя итоги 2018 года, в НБУ утверждали, что фальшивомонетчики больше подделывали купюры номиналом в 100 и 200 гривен.
Поддельные 500-гривневые купюры, как утверждают в НБУ, изготовлены при помощи струйной печати с имитацией ультрафиолетовой защиты. В августе и сентябре фальшивомонетчики сбывали их на автозаправочных станциях и в торговых сетях Киева, Киевской, Львовской, Харьковской, Одесской и Черкасской областей.
Как отличить поддельные банкноты от настоящих сообщил главный специалист департамента денежного обращения Национального банка Украины Виталий Ковтонюк. В частности, по его словам, фальшивые банкноты склеены из двух частей, что вполне можно ощутить на ощупь.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с октября 2019 года в Украине вводится в оборот 1000-гривневая купюра. Материал «Введение банкноты номиналом 1000 гривен: как это отразится на кошельках украинцев» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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