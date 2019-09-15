Тайсон Фьюри с окровавленным лицом победил в Лас-Вегасе шведа Валлина: полное видео боя

Спорт

Утром по киевскому времени в воскресенье, 15 сентября, в Лас-Вегасе (США) состоялся бой между 31-летним экс-чемпионом мира по версиям IBF, WBA (Super), WBO и IBO в супертяжелом весе британцом Тайсоном Фьюри (29−0-1, 20 КО) и 28-летним шведом Отто Валлином (20−1, 13 КО) за уникальный пояс — WBC Maya.

Поединок непобедимых гигантов (рост Фьюри 206 сантиметров, Валлина — 197, размах рук — 216 против 198 см) продлился все 12 раундов и завершился победой Цыганского короля (прозвище Фьюри-старшего), который, кстати, вышел на церемонию взвешивания в оригинальной маске мексиканских рестлеров, а на сам бой в мексиканском наряде, единогласным решением судей — 118:110, 117:111, 116:112.

Фьюри и Валлин на церемонии взвешивания

На поединок в Лас-Вегасе Цыганский король вышел в мексиканском наряде

Несмотря на страшное рассечение, Фьюри продолжил поединок и победил

Нужно признать, что британцу, начиная с третьего раунда, пришлось бороться не только с соперником, но и с глубоким рассечением над правым глазом. И в последней трехминутке швед пошел ва-банк и несколько раз сокрушил Фьюри ударами, но в итоге уставшему Валлину явно не хватило времени и сил, чтобы решить все одним «выстрелом».

Кстати, ESPN опубликовал статистику боя Фьюри — Валлин. Британец в ходе поединка нанес 651 удар, из которых 179 оказались точными (27%). У шведа 334 удара, из них 127 точных (38%).

«Отто смог дать мне жесткий бой. Я знаю, что накануне у него умер отец. Пусть покоится с миром. Он может гордиться таким сыном. Деонтей Уайлдер, ты где, засранец?», — заявил после боя Тайсон Фьюри (реванш Фьюри — Уайлдер анонсирован на 22 февраля 2020 года). Кстати, после своей победы британец отправился в больницу. Не исключено, что ему проведут пластическую операцию.

Как сообщает CBS Sports, Фьюри получит за бой довольно скудный гарантированный гонорар — 1 миллион долларов (к примеру, после предыдущего поединка с Томом Шварцом боксер стал богаче на 12,5 млн долларов). В свою очередь, Валлину достанется минимум 250 тысяч в американской валюте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фьюри-младший в андеркарте боя Ломаченко проиграл россиянину Поветкину.

Фото Top Rank

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