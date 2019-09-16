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Масштабное ДТП с маршрутками под Одессой: 19 пострадавших (фото)
В Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло столкновение двух маршрутных такси. Пострадали предварительно 19 человек, которые были госпитализированы. Ранее смертельное ДТП с маршруткой произошло на Прикарпатье, где пассажирский микроавтобус столкнулся с фурой.
Происшествие случилось в селе Шабо, проинформировали в областной полиции.
Первоначальная версия причин инцидента состоит в том, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения, из-за чего и столкнулся с другой маршруткой.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 («Нарушение правил дорожного движения») Уголовного кодекса.
Напомним, 13 сентября в Киеве на проспекте Победы под маршрутный автобус попал пешеход. Мужчина погиб на месте.
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