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Украина

Без грифа "секретно": Чумак раскрыл данные о доходах военных прокуроров

16:56 16 сентября 2019 60
Без грифа «секретно»: Чумак раскрыл данные о доходах военных прокуроров
Инф. «ФАКТОВ»

Заместитель Генерального прокурора Руслана Рябошапки Виктор Чумак отменил постановление ГПУ, в соответствии с которым имущественные декларации военных прокуроров имели гриф «секретно». Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Таким образом, ознакомиться с декларациями прокуроров можно будет в обычном порядке, на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Закрыть имущественные декларации военных прокуроров было решено в марте 2017 года. С соответствующим требованием к НАПК обратился бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос. Он заявил, что это позволит обезопасить прокуроров военной прокуратуры и членов их семей.

Напомним, ранее Руслан Рябошапка обнародовал условия, при которых военные прокуроры смогут стать частью новой системы органов прокуратуры. Курировать реформу военной прокуратуры он обязал главного военного прокурора.

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