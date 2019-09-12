Украина

Оптимизация и трансформация: Рябошапка назвал основные задачи по перезагрузке работы прокуратуры

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назвал ряд неотложных задач, которые необходимы для перезагрузки работы ведомства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вчера парламент в первом чтении поддержал проект закона № 1032 „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры“. Он предусматривает ряд неотложных задач для перезагрузки прокуратуры», — написал Рябошапка.

Такими задачами, по его словам, являются:

Оптимизация численности и переаттестация прокуроров. Специальные кадровые комиссии с привлечением международных экспертов проверят как их профессиональные компетенции, так и доброчесность;

Обеспечение донаборана вакантные должности среди специалистов с соответствующим опытом в сфере права и высшим юридическим образованием. Любой человек с соответствующим образованием, опытом и знаниями сможет занять вакансии в органах прокуратуры любого уровня;

Трансформация военной прокуратуры. Военные прокуроры по желанию смогут так же пройти аттестацию и проверку на доброчестность и стать частью новой системы органов прокуратуры. Курировать процесс будет главный военный прокурор Виктор Чумак.

Разработка стратегии развития прокуратуры, системы оценки качества работы прокуроров, измерения и регулирования нагрузки на прокуроров.

«С принятием соответствующего закона мы безотлагательно начнем обновление системы»,— заявил генпрокурор.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение народного депутата нескольких созывов Виктора Чумака на должность руководителя военной прокуратуры. С 2014 года ее занимал Анатолий Матиос.

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