«Обязательно воспользуюсь»: Собчак показала сертификат на роды (фото)

Шоу-бизнес

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая в пятницу, 13 сентября, вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, похвасталась свадебным подарком — сертификатом на роды.

«На роды в клинический госпиталь „Лапино“», — обозначено на сертификате, который Ксения показала в сториз.

Подарил ей сертификат знаменитый акушер-гинеколог Марк Курцер. «Спасибо, обязательно воспользуюсь», — поблагодарила Собчак гинеколога. Но уточнила, что пока ей не нужен такой подарок.

Напомним, что ранее в прессе неоднократно появлялась информация о возможной беременности Собчак.

Телеведущая отрицала беременность, но сама всячески поддерживала сплетни, надевая мешковатую одежду и публикуя фото «с животом».

Кстати, своего первенца Платона Собчак родила в Лапино. Клинический госпиталь Лапино «Мать и дитя» — это место, где рожают детей российские звезды первой величины. Тут родились и двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина. И роды тут очень дорогие.

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