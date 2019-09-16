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«Обязательно воспользуюсь»: Собчак показала сертификат на роды (фото)
Российская телеведущая Ксения Собчак, которая в пятницу, 13 сентября, вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, похвасталась свадебным подарком — сертификатом на роды.
«На роды в клинический госпиталь „Лапино“», — обозначено на сертификате, который Ксения показала в сториз.
Подарил ей сертификат знаменитый акушер-гинеколог Марк Курцер. «Спасибо, обязательно воспользуюсь», — поблагодарила Собчак гинеколога. Но уточнила, что пока ей не нужен такой подарок.
Напомним, что ранее в прессе неоднократно появлялась информация о возможной беременности Собчак.
Телеведущая отрицала беременность, но сама всячески поддерживала сплетни, надевая мешковатую одежду и публикуя фото «с животом».
Кстати, своего первенца Платона Собчак родила в Лапино. Клинический госпиталь Лапино «Мать и дитя» — это место, где рожают детей российские звезды первой величины. Тут родились и двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина. И роды тут очень дорогие.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.