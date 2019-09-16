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Шоу-бизнес

«Обязательно воспользуюсь»: Собчак показала сертификат на роды (фото)

17:12 16 сентября 2019 117
Собчак
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая в пятницу, 13 сентября, вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, похвасталась свадебным подарком — сертификатом на роды.

«На роды в клинический госпиталь „Лапино“», — обозначено на сертификате, который Ксения показала в сториз.

Сертификат

Подарил ей сертификат знаменитый акушер-гинеколог Марк Курцер. «Спасибо, обязательно воспользуюсь», — поблагодарила Собчак гинеколога. Но уточнила, что пока ей не нужен такой подарок.

Напомним, что ранее в прессе неоднократно появлялась информация о возможной беременности Собчак.

Телеведущая отрицала беременность, но сама всячески поддерживала сплетни, надевая мешковатую одежду и публикуя фото «с животом».

Кстати, своего первенца Платона Собчак родила в Лапино. Клинический госпиталь Лапино «Мать и дитя» — это место, где рожают детей российские звезды первой величины. Тут родились и двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина. И роды тут очень дорогие.

Лапино

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