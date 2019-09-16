Украина

Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу «112 Украина» в подтвержжении моратория на рассмотрение Нацсоветом по вопросам ТВ и радиовещания вопроса о продлении или аннулировании лицензии телеканала. Об этом в суде заявил юрист вещателя Василий Сметана.

По его мнению, теперь регулятор уже в ближайшее время рассмотрит вопрос о лишении телеканала лицензии, и регулятор откажет «112 Украина» в продлении лицензии.

«С сегодняшнего дня это решение вступает в силу, и мы ожидаем в ближайшее время рассмотрение Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания вопроса о продлении лицензии телеканала „112 Украина“, и я убежден, что прогнозируемое и уже давно заявленное всеми членами Нацсовета решение об отказе продления этих лицензий будет принято регулятором… Это может быть в этот четверг либо в ближайший четверг, на следующей неделе, например. То есть решение суда открыло возможность Нацсовету отказать в продлении лицензии телеканалу, и в случае вынесения решения об отказе продления, лицензия прекращает свое действие в этот день», — прокомментировал решение суда Сметана.

Телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK входят в состав информационного холдинга, который связывают с одним из лидеров «Оппозиционного блока-За життя» Виктором Медведчуком.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую выездную проверку NewsOne в ответ на планы телеканала провести телемост с российскими пропагандистами «России 24», а также внеплановую проверку телеканала ZIK. Поводом для последней послужило отсутствие вещания.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter