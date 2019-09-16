Возвращаюсь на сцену: Анастасия Приходько сделала неожиданное заявление

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Анастасия Приходько, которая обвенчалась со своим мужем, сделала неожиданное заявление. Артистка решила завязать с политикой и вернуться на сцену. Об этом она заявила на странице Instagram. Настя опубликовала фото с политиком Юлией Тимошенко и сообщила о выходе из ее партии «Батьківщина».

«Это был тяжелый год, но наши отношения с партией „Батьківщина“ подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигался дальше! Да! Я возвращаюсь на сцену», — написала Приходько.

Напомним, о завершении творческой деятельности певица объявила в октябре 2018 года. Тогда Анастасия говорила, что будет помогать украинским бойцам и их семьям.

В первом же большом интервью для «5 канала» Приходько не смогла самостоятельно ответить на вопросы и покинула интервью.

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