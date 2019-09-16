Украина

Грузовикам запретили въезд в Киев по утрам: в чем причина

В Киеве решили с 19 сентября ограничить въезд в город грузового автотранспорта со стороны Борисполя ради уменьшения негативного влияния транспорта на состояние воздуха. Кроме того, считают в Киевской государственной городской администрации, это решение позволит разгрузить улицы. Напомним, в начале осени Киев традиционно страдает от ухудшения качества воздуха.

Ограничение будет действовать на постоянной основе, в период с 7:00 до 10:00.

Мониторинг состояния воздуха в Киеве в круглосуточном режиме осуществляет передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы. Особое внимание при этом уделяется территориям, где наблюдается наибольшая задымленность — в основном это жилые массивы на Левом берегу столицы.

Тем временем в ГСЧС информируют о семикратном росте количества пожаров вокруг Киева — за последний месяц их зарегистрировано более 800. Только 15 сентября в Киевской области было зафиксировано 68 пожаров на общей площади 72,132 га.

Ранее в Киеве действовали ограничения для въезда грузового транспорта из-за жары.



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