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"Монстр с востока" принесет зимой в Европу самые сильные морозы за последние 30 лет
Британские метеорологи предупредили о надвигающимся на Европу экстремально холодным циклоне, который они успели назвать «Монстр с Востока». Под его воздействием в январе-феврале 2020 года температура воздуха опустится до минимума за последние тридцать лет. Как сообщали «ФАКТЫ», российский город засыпало снегом уже в начале осени, что стало настоящей катастрофой.
Кроме того, ученые заявляют о грядущих обильных снегопадах.
Отмечается, что влияние циклона британцы уже почувствовали в феврале 2019 года. Тогда в Шотландии температура упала до минус 14 градусов, а порывы ветра достигли 112 км в час. В Англии же выпало более 50 см снега, что повлекло гибель 17 человек,
Тем временем в Украине уже закончилось бабье лето.
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