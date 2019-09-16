Украина

Архиепископ Климент просит Зеленского об обмене захваченных в России крымских татар, которым "не нашлось места в мечетях"

Архиепископ Православной церкви Украині Климент обратился к президенту Владимиру Зеленскому с ходатайством включить в списки на обмен двух фигурантов «дела украинских диверсантов» — Владимира Дудку и Константина Давиденко. Напомним, российские оккупанты ликвидировали Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, где правил службу архиепископ Климент.

На пресс-конференции в Киеве священнослужитель напомнил, что и Дудке, и Давиденко оккупационные суды в Крыму уже вынесли приговор, поэтому они могут быть включены в списки на обмен.

Кроме того, он констатировал, что на аннексированном полуострове насчитывается много крымских татар, которых посадили только за то, что они молились дома, чем нарушили российское законодательство.

«Тем татарам не нашлось места в мечетях и их судят за то, что они молятся Богу, и это тоже тема, которую надо поднимать … Кто они — хизбы (приверженцы движения „Хизб-ут-Тахрир“. Ред.), не хизбы, я не знаю, но в Крыму до 2014 года никто с поясом шахида не бегал, и ни одного теракта не было», — сказал Климент.

Как сообщали «ФАКТЫ», в России верующих «Хизб-ут-Тахрир» считают экстремистами.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты собрались строить в Крыму СИЗО на 1,5 тысячи мест.



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