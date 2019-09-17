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Разделение должностей и выборы в декабре: стало известно, что «слуги народа» предлагают изменить в Киеве
Текст проекта закона «О столице Украины — городе-герое Киеве», который был зарегистрирован 13 сентября, появился на сайте Верховной рады.
Законопроект в Раду подала группа нардепов от «Слуги народа».
Согласно законопроекту, должности мера Киева и главы Киевской городской государственной администрации предлагается разделить. Кроме того, должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) будет несовместима с любыми другими должностями.
Также в документе предлагается провести 8 декабря текущего года внеочередные выборы мэра Киева.
Кроме того, авторы законопроекта предлагают восстановить районные советы и передать им часть полномочий городского совета. Границы районов столицы будут утверждаться Кабмином по предложениям Киевского городского совета, согласованным с районными в городе Киеве советами.
При этом районные советы в городе Киеве советы могут иметь собственную символику, которая утверждается Киевгорсоветом, а их главы избираются соответствующим советом из числа его депутатов на срок полномочий совета тайным голосованием большинством депутатов от общего состава совета.
Еще одно новшество: Киевский городской совет предложено сократить со 120 до 84 депутатов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель парламентской фракции «Слуги народа» Александр Корниенко заявил, что команда президента Зеленского планирует до весны завершить в Украине децентрализацию и после этого провести первые местные выборы. В рамках изменений в Конституцию по децентрализации «слуги народа» намерены отказаться от глав областных администраций. В первую очередь это касается Киева. В частности, в новой редакции закона «О столице» такой позиции как глава КГГА вообще не будет.
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