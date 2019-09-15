"Слуги народа" задумали ликвидировать пост главы Киевской горадминистрации

Украина

Команда президента Зеленского планирует до весны завершить в Украине децентрализацию и после этого провести первые местные выборы. В рамках изменений в Конституцию по децентрализации «слуги народа» намерены отказаться от глав областных администраций. В первую очередь это касается Киева. Об этом в интервью «Левому берегу» рассказал заместитель парламентской фракции «Слуги народа» Александр Корниенко.

По его словам, в новой редакции закона «О столице» такой позиции как глава КГГА вообще не будет.

«Киев хоть и регулируется отдельным законом «О столице», но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве?, — уточнил нардеп.

Корниенко отметил, что группа депутатов от монобольшинства уже подготовила новый законопроект «О столице».

Принципиальные отличия документа от действующего закона заключаются в том, что сейчас в Киеве есть советы, исполкомы, КГГА. Корниенко отметил, что существующая структура сложная и неэффективная. Завершение процесса децентрализации направлено на то, чтобы упростить эту схему.

«Есть рада, которую выбирают люди, есть мэр, которого также выбирают люди. Дальше мы дискутируем, откуда берется руководитель исполкома — его назначает мэр по согласованию с радой или сама рада. Есть понимание, что для такой страны, как Украина, мэр города — очень загруженный персонаж сам по себе. У него много представительских функций, политической работы. Ему трудно заниматься оперативным управлением города», — уточнил Корниенко, отметив, что это европейская модель.

По поводу ситуации в Киеве нардеп считает, что киевлян не устраивает сегодняшнее положение вещей.

«Есть конкретные маркеры, что такое старая власть. Это невыполнение обещаний, это два часа в дороге со Святошино в центр. Я вот так езжу каждый день. А все потому, что один мост делается, и второй мост делается. Один — на скоростном трамвае, второй — на Шулявке… для киевлян болезненный вопрос — огромное количество новостроек. Людей с периферии, например, беспокоит проблема вывоза мусора, хотя для Киева это вроде решенная проблема, и в центре я мусора на улицах не вижу. Я уже молчу про уровень местного самоуправления. 90% людей не знают, кто их депутат», — сказал Корниенко.

Напомним, 4 сентября Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с поста руководителя столичной горгосадминистрации, на чем ранее настаивал руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Как сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 12 сентября, мэр Киева Виталий Кличко заявил о начале консультаций с председателями фракций Киевсовета о досрочном прекращении полномочий.

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