Важный инфраструктурный объект: в РФ с большой помпой открыли мусорку

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В Тверской области РФ, в селе Горицы торжественно открыли мусорную площадку. Мероприятие состоялось благодаря программе поддержки местных инициатив, пишет портал Твериград.

«В рамках программы поддержки местных инициатив в селе Горицы Кимрского района оборудовали площадку для сбора твердых бытовых отходов. На днях под окнами старого дома на зеленой поляне залили бетоном небольшой клочок земли и обнесли с трех сторон забором из профнастила. В ближайшее время займут свои почетные места и виновники торжества — контейнеры», — пафосно сообщают авторы новости.

Церемонию сопровождали перерезание ленточки, воздушные шары и аплодисменты.

Также авторы указывают, что в последние годы в Тверской области, да и в самой Твери наблюдается тенденция — «сопровождать концертами открытия подобных объектов». В частности, в августе в микрорайоне Южный не менее феерично презентовали автомобильную парковку. Тогда «мероприятие сопровождалось музыкой, песнями в караоке и танцами».

Пользователи в Сети с юмором отнеслись к «фееричному событию».

«Още», «Да ёпт … мусорку открыли», «Beautiful», «Надолго им хватит этих мероприятий, сколько еще в городе придется открыть этих мусорок, надо еще, чтобы каждой мусорке вешали почетную табличку- Ф.И.О чиновника из администрации или ЖКХ, тогда точно порядок будет», — пишут комментаторы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте в столице Дагестана Махачкале (Россия) «торжественно» открыли новую мусорку. Жители города привели с собой детей с шариками, а также делали селфи на фоне нового объекта. А год назад в городе Канск в Красноярском крае России с помпой и красной ленточкой открыли асфальт во дворе.

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