Происшествия

Изнасиловал девочку прямо у нее дома: под Черкассами пьяный мужчина надругался над 11-летним ребенком

В городе Тальное Черкасской области пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

По информации правоохранителей, злоумышленнику 38 лет, он является местным жителем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 38-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка прямо у нее дома.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 153 (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет) Уголовного кодекса Украины. Решения суда обвиняемый будет ждать под арестом.

За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после резонансного случая нападения педофила на 12-летнюю школьницу в Харькове, в областной полиции сообщили о еще одном ЧП — 31-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей гражданской жены. В полиции выяснили, что мужчина подстерег несовершеннолетнюю девушку возле дома и затащил в кусты. Злоумышленник заклеил потерпевшей рот скотчем и поиздевался над ней.

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