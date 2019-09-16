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Происшествия

На Харьковщине изнасиловали еще одного ребенка: первые подробности ЧП

12:24 16 сентября 2019 46
Насилие
Инф. «ФАКТОВ»

После резонансного случая нападения педофила на 12-летнюю школьницу в Харькове, в областной полиции сообщили о еще одном ЧП — 31-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей гражданской жены.

Как сообщают в ГУНП в Харьковской области, в дежурную часть Купянского отдела полиции позвонила женщина и сообщила, что ее сожитель изнасиловал дочь.

В полиции выяснили, что мужчина подстерег несовершеннолетнюю девушку возле дома и затащил в кусты. Злоумышленник заклеил потерпевшей рот скотчем и поиздевался над ней. Правоохранители изъяли с места преступления фрагменты скотча, биологические материалы, белье потерпевшей и вещи подозреваемого.

Открыто уголовное производство, мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Знаменском районе Кировоградской области мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Он заметил ее возле местного парка, силой увез в безлюдное место и бил, пока она не упала. После этого злоумышленник изнасиловал свою жертву.

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