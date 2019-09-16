- 12:28 В зоне АТО Чупа спас из-под завалов 27 человек: псу вручили медаль «За верность Украине»
- 12:28 Мужская сборная Украины проиграла Венгрии в матче Кубка Дэвиса
- 12:24 На Харьковщине изнасиловали еще одного ребенка: первые подробности ЧП
- 12:21 В частной клинике Херсона пациентке случайно "оторвали" голову: пришивали 12 часов
- 12:20 «Динозавр-инопланетянин»: норвежский подросток поймал удивительную рыбу
- 12:12 Сексапильная блондинка из «ВИА-Гры» полностью оголилась для мужского журнала
- 12:10 Новые тренды в маникюре: виноград и лаванда, мрамор и хром
- 11:52 Вместо подарка: в день свадьбы дочери отец покончил с собой, взорвавшись вместе с домом
- 11:48 По стопам Зайцевой: в Харькове девушка на кабриолете сбила четырех пешеходов на тротуаре
- 11:33 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 11:30 Возвращение Леси Никитюк и танцы MARUV на столе: самые яркие моменты четвертого эфира «Танці з зірками»
- 11:30 В Закарпатье первоклассник провалился в выгребную яму школьного туалета: в сети волна возмущения
На Харьковщине изнасиловали еще одного ребенка: первые подробности ЧП
После резонансного случая нападения педофила на 12-летнюю школьницу в Харькове, в областной полиции сообщили о еще одном ЧП — 31-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей гражданской жены.
Как сообщают в ГУНП в Харьковской области, в дежурную часть Купянского отдела полиции позвонила женщина и сообщила, что ее сожитель изнасиловал дочь.
В полиции выяснили, что мужчина подстерег несовершеннолетнюю девушку возле дома и затащил в кусты. Злоумышленник заклеил потерпевшей рот скотчем и поиздевался над ней. Правоохранители изъяли с места преступления фрагменты скотча, биологические материалы, белье потерпевшей и вещи подозреваемого.
Открыто уголовное производство, мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Знаменском районе Кировоградской области мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Он заметил ее возле местного парка, силой увез в безлюдное место и бил, пока она не упала. После этого злоумышленник изнасиловал свою жертву.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.