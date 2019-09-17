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Информация о 30-метровом морском пресмыкающемся второй волной прошлась по порталам Крыма. Нынешний хайп вокруг загадочной рептилии развернулся, когда в сети появилось июньское видео, сделанное из окна прибрежной гостиницы, пишет «Свободная пресса«

При этом автор добавляет, что второе «явление у хорошо знакомого побережья» случилось буквально на днях. Впечатлением делятся пользователи Facebook: «Подошло это нечто к берегу метров на 10−15. Стало понятно, что это не человек. Во-первых, раза в два больше, во-вторых, характер движения. Потом пошло вправо. Там сидели рыбаки. Мы к ним. Вроде фонари есть. Светили вглубь, но все равно луч света не достал». Потом любопытные отдыхающие начали кидать в «нечто» камни. Когда попадали — «звук был занятный, глухой, как если бы в очень большой кожаный мяч ударяло».

Тут же вспомнили недавний сюжет на YouTube, где выложены съемки морского чудовища, сделанные с квадрокоптера в Веселовской бухте. Это неподалеку от курортного Судака, за горой Караул-Оба. Также есть прошлогодние свидетельства о появлении существа у судакского мыса Меганом. Данные точки расположены очень близко к Карадагскому природному заповеднику.

Автор статьи указывает, что множество мореплавателей на протяжении столетий были свидетелями появления Карадагского змея. Первым доказательством служит античный перстень из коллекции Боспорского царства, где морской монстр изображен в окружения местных пород рыб. Изготовили перстень ювелиры Пантикопея — древней Керчи в IV веке до н.э. Между тем, культа драконов у эллинов никогда не было.

Средневековые турки Феодосии-Каффы даже слали жалобы в Стамбул на «черноморского родственника Кракена». Письма до сих пор хранит султанский архив. Летом 1921 года в городской газете Феодосии появилась заметка о загадочном морском гаде, с призывом сохранять спокойствие и не терять бдительности. Чекисты и красноармейцы безуспешно пытались изловить чудовище.

Лето 1990-го, статья в «Геологическом журнале». Директор Карадагского заповедника Петр Семеньков пишет, как бригада здешних рыбаков вытащила сеть с мертвым дельфином, у которого одним укусом был выкушен живот. Ширина укуса по дуге составляла около метра, с четко заметными следами зубов. Дельфинья голова словно расплющена равномерным сжатием со всех сторон, будто несчастное млекопитающее пытались протащить в узкое отверстие.

Весной следующего года карадагские рыбаки привезли на берег тело другого дельфина, у которого обнаружились практически идентичные повреждения. Изувеченный труп хранили как доказательство существования Карадагского змея, но ученые не давали однозначного вердикта, кто мог так искусать дельфинов. Увы, в конце 1991 года холодильная камера сломалась и «вещественные доказательства» банально сгнили.

Рассказывают, что позже на Карадагской научной станции провели специальную экспедицию для поиска неведомой рептилии. Тем более, территория вулканического массива — место проживания самых крупных змей Крыма. Удалось обнаружить яйцо весом в 20 кг. Специалисты предположили, что это был не единственный зародыш. Исследования прекратились из-за отсутствия финансирования.

Оставалось утешаться фотографиями, сделанными несколько лет назад: туристы снимали стаю дельфинов — и Карадагский змей попал в кадр! Сейчас крымская публика разделилась на два лагеря. Одни твердо убежденны в существовании подводного монстра, другие напрочь отрицают его существование.

«Если бы он был таким, каким его описывали — не смог бы в Черном море удовлетворить свои аппетиты, — утверждает профессор кафедры биологии и зоологии Крымского федерального университета Сергей Иванов. — Кроме того, чудище в принципе вряд ли сможет выжить из-за сероводородного слоя на дне Черного моря — „мертвой воды“, где отсутствует кислород. Я не против существования легенды. Но то, что видели люди, никаким змием быть не может. Это может быть что-то другое, а вот для того, чтобы выяснить, что именно, нужны факты и реальные подтверждения».

«Лично я могу сказать, что один раз, когда был на Опуке, увидел картину, потрясшую воображение: я стоял на обрыве и видел в море морского змия! А потом мне егеря объяснили, что это всего лишь косяк мелкой рыбы, тюльки, который вытягивается в длину, — но с высоты это, действительно, воспринимается как морское чудовище. Егеря посмеялись тогда, мол, так и рождаются байки про карадагское чудовище», — рассказал журналистам известный крымский краевед и экскурсовод Вячеслав Хачатурян.

Оба утверждения вполне логичны. И все же люди задаются своими столь же резонными вопросами. Например, зачем существу нырять на 300 метров в бескислородную зону сероводорода, когда вся рыба и главный его харч, дельфины, ходят по поверхности воды? С кормовой базой действительно все в порядке — не зря самая распространенная дельфинья порода Черного и Азовского морей называется «морскими свиньями».

Тем временем ажиотаж вокруг Карадагского змея растет. Число свидетелей прибавляется с каждым месяцем. Некоторые гости на побережье от Коктебеля до Судака всерьез задумываются над сменой места отдыха. Другим наоборот, нынешняя ситуация только в кайф. Уже есть гиды, которые набирают команды курортников, чтобы «отправиться на поиски змея-людоеда». Главная фишка экскурсии — каждый участник подписывает бумагу, что добровольно отправляется в море и понимает, что вояж к пещерам Кара-Дага может стоить жизни.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ужасная рептилия, родственница знаменитого «Карадагского змея» была в июне замечена очевидцами спустя 5 лет после первого появления. Для многих отдыхающих в оккупированном Крыму было сюрпризом увидеть огромного змея длиной в 30 метров. После обнародованных снимков ученые как раз и выяснили, что чудовищная рептилия оказалась родственником «Карадагского змея».

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