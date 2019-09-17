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«Дворецкий Константин» и «Жанна Аркадьевна» прокомментировали болезнь Заворотнюк
Актер Борис Смолкин, сыгравший дворецкого Константина в сериале «Моя прекрасная няня», прокомментировал сообщения об онкологии у коллеги по ситкому Анастасии Заворотнюк.
«Не понимаю, как такое может быть вообще», — заявил актер порталу Teleprogramma.pro.
Он добавил, что с Заворотнюк у него были приятельские отношения, и она никогда не обсуждала с ним вопросы здоровья. Смолкин также отметил, что во время съемок актриса очень много работала, совмещая это с домашними делами и воспитанием детей, сильно уставала, но несмотря ни на что справлялась с нагрузками.
В свою очередь, Ольга Прокофьева, сыгравшая в сериале «Жабу Аркадьевну», попросила публику и журналистов оставить семью Заворотнюк в покое. Об этом сообщил телеканал «360».
Прокофьева считает, что семью Заворотнюк надо оставить в покое. Ольга предположила, что они решили поступить так же, как родные актрисы Веры Глаголевой — оставить все внутри семьи. По ее мнению, если бы Анастасия хотела что-то рассказать, то она бы это сделала.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк принесла маме в реанимацию воздушный шарик с самыми главными словами «I love you this much».
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