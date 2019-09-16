Болезнь Заворотнюк: названы возможное место госпитализации актрисы и траты родных на ее лечение

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Частная клиника (предположительно, это Европейский медицинский центр) в Мещанском районе Москвы около станции метро «Проспект Мира», в котором, вероятно, находится актриса Анастасия Заворотнюк, оказывает лучшую паллиативную помощь пациентам. Об этом рассказал осведомленный источник «Комсомольской Правды».

По его словам, все службы в больнице работают круглосуточно, а пациентов принимают в любом состоянии.

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«Когда в других учреждениях тяжелого пациента отправляют домой умирать, там двери всегда открыты. Помощь там действительно качественная, лечат по европейским и американским методикам, делают все виды операций на головном мозге для онкологических больных», — рассказал собеседник издания.

Он подчеркнул, что специалисты клиники в тяжелых случаях собирают консилиумы врачей разных специальностей и составляют план лечения, который позволит избавить пациента от боли и продлить ему жизнь. Оказание помощи продолжается даже в состоянии медикаментозной комы больного, добавил источник.

Перед госпитализацией на счет пациента родственники онкологического больного вносят на депозит от восьми тысяч евро. Эта сумма расходуется на анализы, исследования, операции. Кроме того, пребывание в палате реанимации стоит от одной тысячи евро в сутки. Таким образом, по подсчетам собеседника, стоимость пребывания Заворотнюк в клинике может оказаться не меньше 20 тысяч евро.

13 сентября стало известно, что Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Директор артистки Стас Христов опроверг эту информацию и сообщил, что Заворотнюк сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.

Вечером 14 сентября в больницу к Заворотнюк срочно прибыли ее мать и муж Петр Чернышев. В тот же день врачи прекратили интенсивное лечение актрисы. Такое решение было принято после ухудшения состояния артистки. Позднее ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как предполагают нейрохирурги, медики отказались от дальнейшего лечения из-за того, что глиобластома — агрессивная форма опухоли головного мозга. Она прорастает сквозь здоровые ткани, и нельзя четко определить ее размеры. На последних стадиях развития болезни лекарства могут не помочь, а риск от их приема превышает возможную пользу.

15 сентября источник издания Nation News сообщил, что актриса может проходить лечение в частном медицинском центре в Мещанском районе столицы около станции метро «Проспект Мира». Кроме того, отмечалось, что Заворотнюк ввели в искусственную кому.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», опытный врач-онколог заявил, что пациенту с диагнозом глиобластома вылечиться и прожить всю жизнь невозможно. Больные погибают от нарастающего отека мозга. Однако при соответствующей терапии человек может жить до двух лет.

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