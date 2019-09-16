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«Очень тебя люблю»: дочь Заворотнюк принесла ей в больницу воздушный шарик (видео)
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится в реанимации московской клиники, принесла маме воздушный шарик с самыми главными словами.
Об этом сообщает Mash.
22-летняя Аня попала на камеру корреспондента канала, когда шла навещать мать. Девушка оглядывалась по сторонам и несла шарик со словами: «I love you this much».
«Вся страна надеется, что Анастасия Заворотнюк может пойти на поправку, и следит за ее здоровьем», — пишет канал.
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Правда, подписчики канала думают иначе. Они считают, что Заворотнюк никто и ничто не поможет. «На что можно надеяться с таким диагнозом и положением дел??! Глупо и смешно», — пишут комментаторы.
Напомним, что у Заворотнюк четвертая стадия рака мозга. Врачи отказались от лечения. Актриса в глубокой коме.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..