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Страшный пожар в Красноярске: в огне сгорела семья прокурора, в том числе четверо детей
В российском городе Красноярске произошел страшный пожар на улице Гусарова. Возгорание возникло посреди ночи на третьем этаже типового пятиэтажного дома. В огне погибли восемь человек, четверо из них — дети. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что жертвами пожара стали прокурор города Лесосибирска Василий Федорцов, его жена и двое детей, а также семья его сестры. В тот роковой вечер Федорцовы принимали у себя гостей — двоих взрослых и двоих детей.
Пожар начался во время застолья, все находившиеся в квартире насмерть отравились продуктами горения. Среди наиболее вероятных причин пожара — короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем.
Позже стало известно, почему никто не смог выбраться из помещения. Ситуация усугублялась тем, что находившиеся в квартире хозяева заперли входную дверь изнутри ключом, и в критический момент гости не смогли ее открыть.
«Это говорит о том, что ситуация связана с человеческим фактором. Люди сами не позаботились о своей жизни и здоровье»,— считает заместитель мэра Красноярска Владислава Логинова.
Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, в ликвидации пожара участвовали 47 человек и 17 единиц техники. СК РФ по факту происшествия возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 14 сентября, в Киеве на улице Лаврская, 4 В начался пожар. Спасатели внутри обнаружили тела мужчины и женщины.
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