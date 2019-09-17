24.64 / 24.92 27.15 / 27.56
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Страшный пожар в Красноярске: в огне сгорела семья прокурора, в том числе четверо детей

5:45 17 сентября 2019 83
Пожар в Красноярске
Инф. «ФАКТОВ»

В российском городе Красноярске произошел страшный пожар на улице Гусарова. Возгорание возникло посреди ночи на третьем этаже типового пятиэтажного дома. В огне погибли восемь человек, четверо из них — дети. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что жертвами пожара стали прокурор города Лесосибирска Василий Федорцов, его жена и двое детей, а также семья его сестры. В тот роковой вечер Федорцовы принимали у себя гостей — двоих взрослых и двоих детей.

Пожар начался во время застолья, все находившиеся в квартире насмерть отравились продуктами горения. Среди наиболее вероятных причин пожара — короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем.

Позже стало известно, почему никто не смог выбраться из помещения. Ситуация усугублялась тем, что находившиеся в квартире хозяева заперли входную дверь изнутри ключом, и в критический момент гости не смогли ее открыть.

«Это говорит о том, что ситуация связана с человеческим фактором. Люди сами не позаботились о своей жизни и здоровье»,— считает заместитель мэра Красноярска Владислава Логинова.

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, в ликвидации пожара участвовали 47 человек и 17 единиц техники. СК РФ по факту происшествия возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 14 сентября, в Киеве на улице Лаврская, 4 В начался пожар. Спасатели внутри обнаружили тела мужчины и женщины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер