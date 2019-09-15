Странный пожар в Киеве: в полностью выгоревшей квартире обнаружили мертвых супругов (видео)

Происшествия

В субботу, 14 сентября, в Киеве на улице Лаврская, 4 В начался пожар. Спасатели внутри обнаружили тела мужчины и женщины. Ранее в Любимовке под Киевом во время пожара сгорели три дома, три гаража, пять легковых автомобилей и трактор.

Как сообщает «Информатор», пожар в столице начался около 23:00. Сотрудникам ГосЧС, чтобы попасть в квартиру, пришлось вырезать дверь, так как она была закрыта изнутри.

В помещении пожарные нашли тела мужчины и женщины. Предварительно, они задохнулись от угарного газа.

По словам соседей, в сгоревшей квартире жила супружеская пара-пенсионеры. Погибшие не имели вредных привычек и вели приличный образ жизни.

Квартира выгорела полностью, включая балкон. Причина возгорания на данный момент неизвестна. По данным пожарно-спасательной службы, огонь не успел перекинуться на соседние квартиры.

На месте происшествия работали наряд патрульной полиции, пожарно-спасательная служба и медики скорой помощи.

Напомним, в субботу, 14 сентября, в Киеве в Гидропарке произошел масштабный пожар. Черный дым был виден из разных районов города. Сгорел комплекс Bora Bora Beach Club. Для ликвидации пожара было задействовано 9 единиц техники, в том числе и катер ЮМС-1000, и 51 человек личного состава.





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