Шоу-бизнес

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram снова вернулся к ситуации вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, сейчас находится в очень тяжелом состоянии.

Продюсер заметил, что он находится на связи с врачом, который сейчас лечит актрису. Именно доктор сказал Разину, что к таким печальным последствиям для своего здоровья привело возможное использование в свое время Заворотнюк процедур с использованием стволовых клеток.

Разин напомнил, что первой о стволовых клетках и «вечной молодости» заговорила другая актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Любовь Полищук. Это было в 2006 году. Затем у него был разговор с Заворотнюк, которая произнесла: «Ты подумай об этих процедурах. Это вторая молодость». Как отметил Разин, вслед за ней на это «присели» многие артисты. Череда последующих смертей его очень насторожила.

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что не стоит спекулировать на теме болезни актрисы.

Как сказал продюсер, показав справочник Российской Академии наук, он звонил многим известным докторам. Никто из них не изучал последствия приема стволовых клеток. Продюсер призвал трижды подумать перед тем, как пытаться «омолодить себя».

В то же время, как он считает, для людей, которые находятся в коме, стволовые клетки способны продлить жизнь. Именно благодаря этому, как он думает, немецкий гонщик Михаэль Шумахер выписан не так давно из больницы. Сейчас он хочет помочь солистке «Фристайла» Нине Кирсо, которая в коме. По его словам, ей также нужно вводить стволовые клетки, чтобы продлить жизнь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», актер Борис Смолкин, сыгравший дворецкого Константина в сериале «Моя прекрасная няня» и Ольга Прокофьева («Жаба Аркадьевна») попросили журналистов и публику оставить семью Заворотнюк в покое, объяснив необходимость такого шага.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter