Трагедия в Харькове: мать избила до смерти новорожденную дочь

Происшествия

В Харькове прокуратура утвердила сообщение о подозрении 28-летней женщине, которая избила новорожденную дочку, что привело к развитию отека мозга и смерти. Ранее в Одесской области объявили подозрении матери, убившей новорожденного сына.

Как сообщают в прокуратуре Харьковской области, малышка попала в больницу в мае этого года. Несколько месяцев врачи боролись за жизнь младенца, но спасти девочку так и не удалось.

Сообщается, что у девочки, родившейся в апреле, были проблемы со здоровьем, она была слабой и часто плакала. В один из дней мать не могла успокоить малышку, которая капризничала и отказывалась есть. Тогда женщина несколько раз ударила ее пол лицу, что привело к развитию отека мозга. Малышку госпитализировали уже без сознания. Ребенок умер в конце июля этого года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомирской области родители убили дочку и сожгли ее тело в печи. Ранее маленькую Дашу забирали у родителей-алкоголиков — она жила в приемной семье. Но позже через суд ее вернули биологическим родителям.

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