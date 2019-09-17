- 08:19 «Боруссия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 08:18 Трагедия в Харькове: мать избила до смерти новорожденную дочь
- 08:02 Когда важна каждая минута: на Харьковщине благодаря волонтерской санавиации спасли ребенка
- 08:00 Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: фото с места ЧП
- 07:45 «Динамо» — «Мальме»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 07:43 Украина потеряла еще одного защитника на Донбассе
- 07:32 В списках есть «криминальные авторитеты»: у Зеленского рассказали о проблеме с обменом «всех на всех»
- 07:28 Где смотреть онлайн «Боруссия» — «Барселона»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 07:26 Новые осенние тренды в маникюре: листья и бархат
- 07:09 Дождь и сильный ветер: синоптик предупредила киевлян о резком ухудшении погоды
- 06:53 Супруги из США удочерили восьмилетнюю украинку, сменили ее возраст на 22 года и бросили одну в стране
- 06:47 Продюсер «Ласкового мая» сделал ужасное предупреждение по поводу болезни Анастасии Заворотнюк
Трагедия в Харькове: мать избила до смерти новорожденную дочь
В Харькове прокуратура утвердила сообщение о подозрении 28-летней женщине, которая избила новорожденную дочку, что привело к развитию отека мозга и смерти. Ранее в Одесской области объявили подозрении матери, убившей новорожденного сына.
Как сообщают в прокуратуре Харьковской области, малышка попала в больницу в мае этого года. Несколько месяцев врачи боролись за жизнь младенца, но спасти девочку так и не удалось.
Сообщается, что у девочки, родившейся в апреле, были проблемы со здоровьем, она была слабой и часто плакала. В один из дней мать не могла успокоить малышку, которая капризничала и отказывалась есть. Тогда женщина несколько раз ударила ее пол лицу, что привело к развитию отека мозга. Малышку госпитализировали уже без сознания. Ребенок умер в конце июля этого года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомирской области родители убили дочку и сожгли ее тело в печи. Ранее маленькую Дашу забирали у родителей-алкоголиков — она жила в приемной семье. Но позже через суд ее вернули биологическим родителям.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!