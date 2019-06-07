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Скрывала беременность, чтобы убить своего новорожденного ребенка
Жительнице Одесской области сообщили о подозрении в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка, совершенном в апреле в Березовском районе.
Как сообщили в региональном главке Нацполиции, труп новорожденного был обнаружен в апреле, а подозрение объявлено только сейчас, так как злоумышленница не сознавалась в содеянном, утверждая, что мальчик родился мертвым.
«Необходимо было провести ряд экспертиз. В настоящее время установлено, что жительница Балтского района области девять месяцев скрывала беременность от окружающих, родила сына „подальше от людей“ — рожала в Березовском районе. После родов, она выбросила ребенка в дворовую уборную. Местные жители заподозрили неладное, вызвали полицию, когда роженице понадобилась медицинская помощь, а она упорно отказывалась от ее, аргументируя тем, что у нее просто случился выкидыш», — сообщили в главке.
42-летняя биологическая горе-мамаша категорически отрицала содеянное ею даже тогда, когда в выгребной яме нашли мертвого младенца, который был на вид доношенным.
Однако после принудительного прохождения медосмотра и заключения судмедэксперта, установлено, что смерть ребенка наступила в результате асфиксии. Под влиянием доказательств женщина признала свою вину. Она рассказала, что не имела возможности и желания воспитывать третьего ребенка, несмотря на то, что двое старших ее детей живут в других семьях. Поэтому, дескать, выбросила живого младенца.
Женщине сообщили о подозрении в убийстве своего новорожденного ребенка. В рамках начатого по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) уголовного производства ей избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Как писали «ФАКТЫ», жуткий случай произошел в апреле в Березовском районе Одесской области: женщина выбросила в выгребную яму своего новорожденного сына.
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