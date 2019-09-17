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Сорвался с высоты 4 этажа: в Киеве подросток едва не погиб из-за опасного "развлечения"
В Киеве на Урловской, 22 (Дарницкий район) 14-летний подросток забрался на крышу здания, сорвался и упал на крышу цокольного этажа. Ранее в столице 20-летний студент погиб, упав с крыши 9-этажного дома.
Как сообщает «Информатор», ЧП на Урловской произошло вечером в понедельник, 16 сентября. Полицейские, прибывшие по вызову, передали парня медикам. Его увезли в «Охмадет» с открытыми переломами ног.
Позже правоохранители выяснили, что подросток, залезший на крышу по пожарной лестнице, решил повиснуть на краю 4-этажного здания, но не удержался и упал.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кропивницком 15-летний парень, ради баловства разбивший ногой рекламный сити-лайт, попал в больницу с большой потерей крови и серьезной травмой ноги, которую он поранил о стекло.
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