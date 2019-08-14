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В Кропивницком хулиганская выходка подростка едва не стоила ему жизни: парня спасают в реанимации (видео)
В Кропивницком 15-летний парень, разбивший ногой рекламный сити-лайт, попал в больницу с большой потерей крови. Ранее в Николаевской области серьезно травмировался подросток, залезший на высоковольтную опору для селфи.
Как сообщает «ТСН», хулиганская выходка подростка дорого ему обошлась — парня в тяжелом состоянии поместили в реанимационное отделение. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения, установленные в магазине, рядом с которым стояла рекламная конструкция.
На кадрах видно, как нога парня застряла в сити-лайте, и что он смог выбраться из «западни» лишь с помощью приятеля. Работница магазина рассказала, что утро началось со смывания крови со ступенек. Также пятна крови она заметила на рынке и по дороге к нему. Говорят, «скорую» подростку вызывали охранники рынка, куда удалось добраться пострадавшему.
Руководитель сектора ювенальной превенции Кропивницкого Сергей Вовкун отметил, что поскольку подростку еще нет 16 лет, ответственность за его действия будут нести родители — за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Также в суд может подать и владелец разбитого сити-лайта — создание и установка рекламной конструкции обходится более чем в 30 тысяч гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье неравнодушные жители города нашли хулиганов, избивавших на камеру бездомных. Четверых из нападавших забрали в райотдел полиции.
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