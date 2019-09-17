Состояние ухудшилось: экс-президент Крыма попал в реанимацию в России

Украина

Бывшего первого и единственного президента ныне аннексированного Крыма (1994−1995 гг.) Юрия Мешкова, у которого в Турции случился обширный инсульт, перевезли в Россию.

Об этом в социальных сетях сообщила его дочь Марианна, написавшая, что Юрия Мешкова привезли в подмосковный Красногорск. Ранее она говорила об обширном и тяжелом инсульте у отца и трудностях, связанных с его транспортировкой из Турции, где он находился в коме: «Сказали мне сегодня: «Ты же понимаешь, что твой отец живым тут не нужен!»

Тем временем росСМИ сообщают, что Мешкова поместили в реанимацию в тяжелом состоянии, и что ему проводят вентиляцию легких. Родных к нему пока что не допускают.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной этого года в аннексированном Крыму Юрия Мешкова, критиковавшего оккупационные власти полуострова, арестовывали по анонимному заявлению. Аноним утверждал, что Мешков находился под воздействием наркотиков.

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