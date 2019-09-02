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Экс-президент Крыма впал в кому после инсульта
У первого президента Крыма Юрия Мешкова (1994−1995 гг.), которого весной этого года задерживали на аннексированном полуострове за жесткую критику местного «руководства», случился инсульт.
Как сообщают «Крым.Реалии», Мешкова, который сейчас находится в Турции, ввели в искусственную кому.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юрия Мешкова после завершения его президентства депортировали из Крыма в Россию. Однако он вновь вернулся на полуостров по личным делам в 2011 году. Его вновь депортировали, запретив въезжать на территорию Украины в течение пяти лет. Причиной депортации были громкие заявления Мешкова относительно статуса украинского полуострова. Политик считал, что в Крыму должен был пройти референдум о возврате Конституции Республики образца 1992 года, которая гарантировала полуострову конфедеративные отношения с Украиной.
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