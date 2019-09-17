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Поджог дома Гонтаревой под Киевом: выяснились новые детали (видео)
В Гореничах Киевской области, где горел дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который незадолго до начала пожара проник на территорию домовладения.
Как сообщают в ГУНП в Киевской области, неизвестный перелез через забор около трех часов ночи. Когда охранник дома, услышавший шум, вышел во двор, то увидел, как загорелась крыша.
Ранее выдвигалась версия, что дом Гонтаревой подожгли при помощи «коктейля Молотова». Впрочем, правоохранители не исключают, что для поджога использовали зажигательную ракету.
В областной полиции уточнили, что с мая дом использовался как дачный, и что до сентября на территории находились шесть охранников. Однако на момент возникновения пожара на месте находился лишь один человек.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
Тем временем «Информатор» разместил в социальных свежее видео с места ЧП, которое можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», среди версий, которые рассматривают правоохранители — поджог, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.
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