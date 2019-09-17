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Происшествия

Пожарные были бессильны: в сети появилось видео пылающего дома Гонтаревой

9:07 17 сентября 2019 483
Сгорел дом Гонтаревой
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео с пожара в селе Гореничи (Киевская область), где сгорел дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Видео с места ЧП на своей страничке в соцсетях опубликовал журналист Петр Шевченко.

В комментариях под этим постом одни интернет-пользователи пишут о беспределе, а другие связывают события, преследующие семью Гонтаревой, в частности, поджог машины ее сына в Киеве, с вызовом на допрос в Украине, а третьи считают, мол, так экс-глава НБУ «готовит себе почву» для того, чтобы попросить убежища в Великобритании, где она сейчас живет и работает.

Тем временем в ГосЧС в Киевской области УНН уточнили, что очагов возгорания в доме было несколько. «Сообщение поступило в 3:13. Дом выгорел практически полностью, потому что очагов пожара было несколько», — сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ ГосЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», инцидент с наездом авто на Валерию Гонтареву в Лондоне местная полиция квалифицировала как несчастный случай — водитель не скрылся с места ДТП и дал показания полиции.

Также сообщалось, что в Украине Валерия Гонтарева является фигурантом уголовного производства, открытого 31 июля 2019 года «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды». Суд дал добро Государственному бюро расследований Украины на принудительный привод на допрос экс-главы Нацбанка.

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