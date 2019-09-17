Пожар в доме Гонтаревой: в полиции назвали первые версии

Происшествия

В полиции Киевской области рассматривают несколько версий возникновения пожара в селе Гореничи под Киевом, который уничтожил дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Как сообщил «Громадському» спикер ГУНП в Киевской области Николай Жукович, одна из них — поджог. Впрочем, правоохранители не исключают и другие версии, в частности, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

«Производство пока не открыли. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняем детали», — отметил он.

Тем временем на пожар отреагировали и в Офисе президента, назвав ЧП «дерзким преступлением» и «провокацией». «Пожар в здании бывшего руководителя НБУ — дерзкое преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд). Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ГосЧС заявили, что в доме Гонтаревой было несколько очагов возгорания, и что здание практически полностью выгорело.

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