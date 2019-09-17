Деньги

В Украине сильно подорожали картофель, яйца, яблоки и мясо: что будет с ценами дальше

Несмотря на сообщения о рекордном урожае, в частности, зерновых культур, многие продукты питания в Украине продолжают дорожать. Рекордсменом по росту цены в нынешнем сезоне стал картофель. Его розничная стоимость в июле-августе достигала 20—22 грн за килограмм. Сейчас на полках столичных супермаркетов килограмм картошки можно купить за 14—20 гривен — в зависимости от сорта и фасовки.

Напомним, что в прошлом году за килограмм картофеля в супермаркете просили 4—5 грн, а закупали у фермеров по 1—1,5 грн. Хотя некоторые продукты в последнее время все же подешевели.

«По данным Государственной службы статистики, в августе 2019 года, по сравнению с июлем, подорожало семнадцать продуктов, или 55% социальной корзины, — сообщил в Facebook генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. — Выросла стоимость всех видов хлеба, кроме пшеничного из муки высшего сорта, всех видов мяса, мороженой рыбы, молока, сметаны, яиц, гречки, риса, масла подсолнечного и яблок.

При этом стали дешевле четырнадцать продуктов, или 45% ассортимента. Уменьшились цена на все овощи борщевого набора, хлеб пшеничный из муки высшего сорта, манку, пшено, ячку, макаронные изделия, муку, кисломолочные сыры, сметану и сахар.

Вот топ-5 продуктов, которые больше всего подорожали: куриные яйца — на 38,6%; гречка — на 3,2%; яблоки — на 2,4%; свинина — на 1,7%; молоко — на 0,8%. Также выросла стоимость на 0,7% — на говядину, курицу в тушке и сало, на 0,6% — на сливочное масло, на 0,5% — на пшеничный хлеб из муки первого сорта, ржаной хлеб, батон и вареную колбасу, на 0,4% — на рис, куриное филе и мороженую рыбу, на 0,2% — на подсолнечное масло.

Пятерка продуктов, которые больше всего подешевели в августе, по данным статистики выглядит следующим образом: морковь — на 38,8%; свекла — на 29,9%; лук — на 15,0%; капуста — на 5,3%; пшено — на 2,4%. Картофель и сахар стали дешевле на 1,8%, пшеничный хлеб из муки высшего сорта — на 1,3%, мука и манка — на 0,8%, сметана — на 0,5%, макароны и ячневая крупа — на 0 4%, творог — на 0,1%.

Кстати, с января по июнь десяток куриных яиц подешевел на 50% — с 24,8 грн в январе до 12,5 грн в июне. А за последние два месяца цена яиц начала стремительно расти, и в августе средняя стоимость десятка яиц составляла 19,9 грн. То есть с июня по август их стоимость выросла на 60%.

Напомню, что по данным собственного мониторинга Ассоциации поставщиков торговых сетей, топ-5 продуктов, которые больше всего подорожали за август выглядит так: куриные яйца — на 8,2%; яблоки — на 4,1%; сахар — на 1,5%; куриная тушка — на 1,3%; свинина — на 1,1%. А вот топ-5 продуктов, которые наиболее дешевели в августе: морковь — на 31,3%; лук — на 27,5%; свекла — на 6,1%; капуста — на 4,3%; картофель — на 1,7%.

Мы ожидаем осенью инфляцию на уровне 3%. Таким же в среднем будет и подорожание продуктов с сентября по декабрь. Лидерами роста будут овощи и хлеб".

Но все же в последнее время внимание украинцев больше всего приковано к картофелю, так как он является наиболее востребованным продуктом в нашей стране. Специалисты объясняют рост цен плохим урожаем из-за неблагоприятных погодных условий. Сейчас Украина активно импортирует картофель из Беларуси, несмотря на продолжающуюся уборку картофеля на частных огородах и начало его уборки крупными агропредприятиями.

При этом белорусский картофель в опте продается в среднем на 1−2 грн дешевле украинского.

«На сегодняшний день украинский картофель является самым дорогим в регионе, — сообщил экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак. — За него украинские фермеры просят в среднем около 8,5−9,5 грн за килограмм, или 0,34−0,38 доллара. В то время как в России картофель можно купить даже по 0,15 доллара за килограмм, или по 3,75 грн, то есть более чем в два раза дешевле. В Беларуси цены на картофель в среднем в два раза ниже украинских, поэтому и российский и белорусский картофель сейчас очень выгодно ввозить в Украину.

Однако цены на картофель существенно не снижаются даже на фоне роста его предложения. Более того, с появлением на рынке наиболее интересных кулинарных сортов средняя оптовая цена на украинский картофель даже незначительно повысилась, правда, лишь на премиальные сорта продукции. Это может привести к еще более динамичному росту импорта, потому что в ближайшие недели цены на картофель в России и Беларуси будут снижаться по мере продвижения уборки урожая".

Кстати, среди причин резкого подорожания картофеля эксперты называют не только неблагоприятные погодные условия, но и человеческую жадность. В Украинской ассоциации производителей картофеля подтверждают, что урожай в этом году действительно не самый лучший, но и не катастрофический. Для сравнения, если европейский фермер в среднем получил 33 тонны картофеля с гектара, в украинских хозяйствах собирают больше — 44 тонны с гектара. А причина ценовых скачков последних месяцев — ажиотаж и желание перекупщиков заработать, считают в ассоциации.

«Неадекватная цена, которую мы видим с вами в супермаркетах, на стихийных базарчиках и на оптовых сельхозрынках — это заработок перекупщиков, — заявила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова. — Покупатели должны торговаться с продавцами и объяснять, что картошка на самом деле стоит дешевле».

Эксперты считают, что цены на картофель в ближайшие недели все же снизятся, потому что иначе продажи продукции будут усложнены, а импорт продолжит расти.

Стоит напомнить, что, по мнению председателя Союза украинского селянства Ивана Томича, осенью подорожает также мясная и молочная продукция, а пик роста цен ожидается во второй половине декабря 2019 года. В частности, на 15−20% взлетят цены на мясо и молоко.

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