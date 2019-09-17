«Харе Кришна, папочка»: Анфиса Чехова показала, как хоронила отца (фото)

Украина

Российская телеведущая Анфиса Чехова похоронила своего отца — Александра Корчунова.

Фото, на котором она с братом на похоронах отца, Чехова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Мы с братом. У нас разные матери, один отец… которого мы сегодня проводили в последний путь. Харе Кришна, папочка, Харе Рама», — подписала она снимок.

Анфиса также добавила слова из песни рэпера Басты: «Когда меня не станет — я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей».

Отметим, что отец Анфисы в прошлом занимался спортом, политикой, был личным водителем Владимира Жириновского, а позже стал кришнаитом.

У него были сложные отношения с дочерью. По словам Анфисы, отец бросил их с матерью, поэтому она не общалась с ним. Но позже мужчина начал ходить на шоу, давать интервью и рассказывать, что знаменитая дочь не помогает ему деньгами. Он также осуждал «безнравственность» дочери.

Напомним, ранее Николай Басков посвятил песню своему умершему отцу.

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