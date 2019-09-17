Вопиющий беспредел: российские звезды стали на защиту осужденного актера Павла Устинова

Шоу-бизнес

Звезды российского шоу-бизнеса стали на защиту осужденного актера Павла Устинова, которого суд приговорил на 3,5 года колонии общего режима. Такой срок актеру дали якобы за то, что во время митинга 3 августа он он вывихнул руку бойцу ОМОНа.

Решение суда звезды шоу-бизнеса, известные актеры назвали беспределом. Они резко высказываются в социальных сетях и устроили флэшмоб в поддержку актера. На защиту Устинова стали Ксения Собчак, Максим Галкин, Сергей Лазарев, Кристина Асмус, Елизавета Боярская и многие другие. Они публикуют посты под хештегом #свободупавлуустинову.

Собчак считает, что Устинов не сделал ничего такого, чтобы лишиться свободы на три года. Жесткий приговор она называет показательным. По ее мнению, таким образом власть пытается запугать тех, кто не боится высказывать свое мнение.

«Ужасная несправедливость и беспредел. Я лично много раз пересматривала видео задержания. Павел не сделал ничего, чтобы лишиться свободы на три года. Делается все, чтобы просто запугать тех, кто хочет высказать свое мнение. И людей ставят перед очень четким выбором — заткнуться и разойтись по домам, или идти и рисковать своей свободой просто за право сказать «я — не согласен», — написала Собчак.

Юморист Максим Галкин также не остался в стороне. Он отметил, что выражать свое несогласие на митингах — это законное право граждан. А приговор он называет несправедливым.

На сторону Устинова стала и Кристина Асмус. Актриса призывает коллег остановить «этот вопиющий беспредел».

«Сегодня актер Павел Устинов приговорен к 3,5 годам колонии общего режима за то, что сотрудник ОМОНа вывихнул себе плечо, когда задерживал его! У Павла не было плаката, он не выкрикивал никаких лозунгов. Он просто стоял на Тверской и ждал друга. Видео задержания (которое судья отказался смотреть и впаял реальный срок) есть в сети! Остановите этот вопиющий беспредел», — написала Асмус.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что блогер и журналист Юрий Дудь в своей речи призвал общество не бояться власти и не молчать.

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